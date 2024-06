Guida ubriaca e contromano, denunciata

Intensificati i controlli della Polizia. Una pattuglia della Stradale di Orbetello, ha intercettato e fermato un veicolo che percorreva contromano una via cittadina, alla cui guida è risultata una donna, apparsa subito in evidente stato di alterazione, tanto da non sapere neanche spiegare i motivi della sua condotta e rendersi conto della pericolosità del gesto. Invitata a sottoporsi al test alcolemico con l’alcooltest, la signora ha rifiutato qualsiasi controllo, tanto che i poliziotti si sono visti costretti a denunciarla per il rifiuto, a ritirarle immediatamente la patente di guida e, data l’evidente impossibilità per la stessa di condurlo, ad affidare il suo veicolo a un apposito mezzo di soccorso. "L’episodio – dicono dalla Polstrada – fa riflettere: la pericolosità del mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche o stupefacenti è davvero altissima.