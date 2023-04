Guasto alle fogne durante i lavori in un cantiere a Orbetello

Orbetello, 4 aprile 2023 – Nella zona della laguna di levante, vicina alla ex Polveriera Guzman, è uscita da uno scarico fognario (che era stato chiuso con l’entrata in funzione del depuratore di Terra Rossa ), acqua "mista", con il caratteristico forte odore degli scarichi fognari. In quella zona, sovrastante rispetto alla fogna, sono in corso lavori per creare una base a terra in cemento e altro materiale dove posizionare un’ opera d’ arte moderna, progetto di "HyperMaremma", che sarà presentata sabato. "Si tratta di due fatti diversi – come ci spiega l’ingegner Alessandro Ragusa –. I lavori che seguo come tecnico sono riferiti al posizionamento di questa opera di arte moderna, di più non posso dire". HyperMaremma inaugura ufficialmente la sua quinta edizione sabato con "Tulip", la monumentale opera sculturea dell’artista Virginia Orteon, proprio a fianco alla Guzman. Tulip è un’opera di sei metri di altezza in calcestruzzo punteggiata da una costellazione di " finestrelle" di vetro rosa.

L’assessore Maddalena Ottali spiegherà la nuova opera nel corso della mattinata di sabato. Ieri mattina dopo il guasto di questa fogna con fuori uscita di acque nere, posta proprio sotto il cantiere della base a terra di questa opera di Hypermaremma, si sono recati sul posto, sia una pattuglia dei Carabinieri ambientali, che un funzionario regionale dell’Arpat.

Sono stati effettuati dei prelievi di acqua della laguna di levante per i relativi campionamenti. La zona, dove si trova il cantiere di "HyperMaremma, è invece transennato a norma di legge. Sempre in quel tratto di lungo laguna una parte del moletto dello scivolo a mare, a fianco alla ex polveriera, è stato divelto e gettato in acqua.