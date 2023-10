Guardia di finanza. Selezione per 1673 allievi Il Ministero della Difesa ha pubblicato un bando di concorso per 1.673 allievi finanzieri. Possono partecipare cittadini italiani tra 18 e 24 anni (26 per i volontari delle Forze armate). Scadenza sabato. Info su www.gdf.gov.it.