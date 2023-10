"Grosseto: Noi rispettiamo la nostra scuola perché l'amiamo"

Pronta la risposta degli alunni della scuola di via Einaudi agli atti di vandalismo: le insegnanti, le alunne e gli alunni, dopo un momento di sconforto, si sono messi a lavoro e attraverso circle-time, brainstorming e lavori di gruppo hanno cercato di rispondere con la "cultura". Un percorso che ha avuto come obiettivo, non solo il riconoscimento e il valore dell’istituzione scolastica, ma anche la possibilità che il cittadino ha di manifestare il proprio punto di vista, le proprie esigenze in forma corretta e rispettosa degli altri e dell’ambiente. A tal proposito, la dirigente Anna Maria Carbone ha voluto sottolineare l’importanza dell’educazione civica all’interno delle attività scolastiche, come percorso trasversale a tutte le discipline che aiuta i ragazzi ad acquisire il senso di responsabilità civile e democratico. Così a posto delle scritte sui muri, subito rimosse dal Comune, è comparso un cartellone (nella foto): "Noi rispettiamo la nostra scuola perché l’amiamo".