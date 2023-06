Grigliata azzurra per Luca Terni "Un’emozione indescrivibile"

Una grigliata Nazionale per il macellaio capalbiese Luca Terni. Evento speciale nel ritiro di Coverciano per il gruppo Azzurro guidato da Roberto Mancini, che domenica ha potuto assaporare una cena speciale: per loro ha infatti cucinato un macellaio d’eccezione come Luca Terni, già noto non solo in ambito locale per la sua attività e per la sua locanda ad Ansedonia aperta qualche anno fa, ma anche per i tanti programmi televisivi che lo vedono protagonista da otto anni a questa parte. Nel 2015 Terni è infatti diventato "il miglior macellaio d’Italia" nella trasmissione Detto Fatto, allora condotta da Caterina Balivo, e da lì non si è più fermato. Negli ultimi tempi lo si può vedere sul canale Discovery di Food Network, dove con "Scarpetta d’Italia" e con "C’è Ciccia" è tra i volti più noti della piattaforma culinaria. Tante anche le esperienze per lui nel mondo del catering, lavorando con personaggi del calibro di Francesco Totti e i "Ferragnez", tra gli altri. Adesso l’ultima esperienza ancora una volta legata al mondo del pallone, con i grandi campioni della nazionale italiana di calcio. Una bella grigliata con tanti tipi di carne selezionati appositamente per i calciatori azzurri e lo staff, che a fine cena hanno ringraziato il macellaio con una maglia autografata da tutti gli elementi della rosa. "È stata un’emozione indescrivibile – commenta Terni, presente assieme al fratello Nicola e al sommelier Simone Bandiera –. Una grigliatona a bordo campo con un menù della tradizione toscana e con i profumi di Maremma. Abbiamo messo un ceppo per le bistecche internazionali, con le nostre carne selezionate. Sono rimasto veramente sbalordito dalla semplicità e convivialità dell’evento, in un’area dove si respira agonismo e rispetto sportivo. Tutti si sono dimostrati molto curiosi sui piatti presentati. E mi ha fatto molto piacere ricevere la maglia firmata da tutti, mister Mancini mi ha scritto una dedica speciale. Per me si tratta dell’evento più bello, lo dedico a mio padre che non c’è più e che era un grande tifoso di calcio". Tanta carne al fuoco anche per il futuro per Luca Terni, nel vero senso del termine. "Sono stato invitato al ranch di Valentino Rossi, uno dei prossimi eventi potrebbe essere quello – racconta ancora –. Nel frattempo è uscito il mio libro "Tutto sulla carne" edito da Ballardi e disponibile in tutte le librerie, dove racconto i tagli di carne, le cotture e i segreti della macelleria. E vedremo per le prossime stagioni televisive, intanto a settembre uscirà la terza stagione di C’è Ciccia".

Andrea Capitani