Grifone, ultimi ’ritocchi’. Altro derby da affrontare

CALCIO

Mentre i biancorossi proseguono la preparazione in vista del derby di domani in casa della Sangiovannese ieri pomeriggio è arrivata la nota della Lega nazionale dilettanti che ha "chiuso" definitivamente il ’caso Consonni’. La nota ufficiale consiste in una errata corrige al comunicato ufficiale 85 nella quale si legge: "Per mero errore di trascrizione alla voce calciatori espulsi, squalifica per una gara effettiva, depennare Consonni Luigi (Grosseto) ed aggiungere lo stesso alla voce allenatori, ammonizione III infrazione". Quindi mister Consonni, come era naturale, siederà regolarmente in panchina domani in vista del derby (inizio 14,30) che vedrà i biancorossi (38 punti) impegnati sul terreno dello stadio ’Fedini’ contro gli azzurri di mister Marco Bonura (28 punti) I quali stanno attraversando un buon momento. Un derby dal sapore antico che in passato è stato caratterizzato sempre da una accesa rivalità fra le due squadre per non parlare poi, della polemica relativa alla "porta bassa". Mister Consonni dovrà fare a meno dello squalificato Possenti e dell’infortunato Macchi mentre dovrà valutare, nella rifinitura di stamani, le condizioni di Dierna. A dirigere il derby tra Sangiovannese e Grosseto l’arbitro Giacomo Pasquetto della sezione di Crema; assistenti Marco Tonti di Brescia e Yassine El Hamadoui di Novi Ligure. Stasera alle 19 si chiude la prevendita dei biglietti.