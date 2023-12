"Grazie a chi sostiene i negozi"

"Il Centro commerciale naturale di via Emilia-Sacro Cuore augura a tutti Buon Natale – dice la presidente Serena Remi (nella foto) – ringraziando in particolare coloro che anche per queste festività natalizie hanno fatto la scelta di effettuare i propri acquisti nei piccoli negozi di vicinato, sostenendo così l’economia locale. Il negozio di vicinato offre ai suoi clienti un servizio di carattere sociale, che va ben oltre la semplice distribuzione di merci tradizionali e aiuta a coltivare le relazioni. Per questo quando chiudono dei negozi, e quando i fondi che li ospitavano restano vuoti per molto tempo, inevitabilmente muore un pezzo di quartiere. Senza dimenticare che le attività commerciali sono un presidio fondamentale di sicurezza e contribuiscono alla bellezza della città. Ne è un esempio via Emilia, che in questi giorni risplende grazie alle luminarie, finanziate dai negozi del Centro commerciale naturale. Molti abitanti del quartiere hanno gradito questo nostro intervento complimentandosi con gli esercenti. Ringrazio quindi tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa, il Comune e l’azienda Silluminazioni di Grosseto, che le ha realizzate. Esprimo un sincero rammarico nei confronti di quei negozianti che invece non hanno compreso il valore di questo gesto: le luminarie non hanno la semplice funzione di attrarre più clienti, ma contribuiscono alla bellezza della via".