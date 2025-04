Grande schermo. Film in Maremma. Via al casting

Parte il casting per il nuovo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti le cui riprese si svolgeranno tra Albinia, Grosseto e Ribolla nel periodo compreso fra il 6 maggio e il 7 giugno.

"Siamo alla ricerca di comparse, figurazioni speciali e attori per piccoli ruoli – dicono i responsabili del casting – e gli incontri con con chi intendende presentare la propria candidatura sono in programma giovedì dalle 13 alle 20 al ’CityLab’, in via Ginori 11, Grosseto".

Per quanto riguarda il ruolo di ’comparsa’ non è richiesta nessuna esperienza e si cercano persone di tutte le età, mentre per quanto riguarda le ’figurazioni speciali’ è richiesta la disponibilità per dire qualche battuta sulle scene (anche in questo caso non è comunque richiesta alcuna esperienza). Per chi sarà poi impegnato invece nei ’piccoli ruoli’ è richiesta esperienza pregressa in recitazione.

Per tutti quanti, però, sono richiesti i seguenti requisiti: no manicure con gel o semipermanente, nessun intervento di chirurgia estetica, nessun tatuaggio sul volto (sopracciglia, trucco semipermanente), no a tagli di capelli troppo attuali (il film è ambientato negli anni ’90), essere maggiorenni.

Per presentarsi al casting è necessario portare due foto recenti (primo piano e figura intera), la fotocopia di carta d’identità e codice fiscale. Chi ha precedenti esperienze di recitazione deve portare anche il curriculum.

Chi è in possesso di un’auto immatricolata prima del 1999, può portare una foto del veicolo.

Per partecipare alla selezione di giovedì è sufficiente presentarsi direttamente nella sede del ’CityLab’, senza necessità di prendere un appuntamento.

Chi volesse partecipare, ma è impossibilitato a presentarsi di persona giovedì, può inviare la propria candidatura (contenente tutte le informazioni richieste) all’indirizzo mail [email protected].