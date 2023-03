Golf, il "Riva Toscana" in crescita continua

Riva Toscana Golf Resort & Spa a Follonica cresce ancora. Il resort è votato all’amore per la natura e al rispetto della biodiversità, forse per la sua posizione straordinaria, o forse perché è impossibile rimanere indifferenti davanti a caprioli, daini, lepri, anatre selvatiche e ibis, che vivono liberi e che può facilmente capitare di scorgere in questo angolo rigoglioso. La tenuta è punteggiata da 2500 olivi da cui si produce un delizioso olio bio: proprio per questo sono banditi i prodotti chimici sia per il trattamento dei campi da golf sia per il resort, ma vengono privilegiati prodotti bio. Ciò che cattura subito lo sguardo è inevitabilmente il suggestivo percorso da 18 buche, 12 delle quali vista arcipelago, concepito dal genio di Giulio Cavalsani, capace di coniugare le unicità naturali del territorio con le caratteristiche di una sfida tecnica e avvincente. Il disegno non è mai uguale o ripetitivo: tecnici par 4 dog-leg sono seguiti da insidiosi par 3 o da lunghi par 5 in salita e in discesa per creare una successione divertente.