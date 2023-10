Gli studenti a lezione di risparmio energetico da Noxerior

Gli studenti delle classi quinte e della quarta liceo quadriennale del "Fossombroni" hanno partecipato a un incontro con l’amministratore delegato di Novair Noxerior Srl, Federico Guidarelli. L’azienda Noxerior produce generatori di ossigeno e azoto che hanno trovato ampia applicazione sia in ambito sanitario che in quello della conservazione e dello stoccaggio di generi alimentari. Le soluzioni proposte da Noxerior sono state adottate in 130 paesi del mondo, consentendo un grande risparmio di energia.