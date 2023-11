Gli eventi in laguna: "The Big One", successo

Un podio tutto laziale per la prima edizione di "The Big One" che si è svolta nelle acque della laguna. Ad aggiudicarsi il primo premio il romano Vincenzino Siragusa con una imponente cattura da 68 centimetri. Al secondo posto il latinense Maurizio Santarelli con una preda da 61,5 centimetri e al terzo posto il bolsenese Marco Pasquini con la sua cattura da 59,5 centimetri.

Organizzata dall’associazione sportiva Insidefishing in collaborazione con Bolsena Yachting e patrocinata dal Comune di Orbetello, la gara è durata cinque ore.

"Sono molto soddisfatto dello svolgimento della gara, la manifestazione ha risposto alle aspettative offrendo molte catture di grandi taglie – dice Silvio Smania, presidente di Insidefishing –. The Big One verteva sulla cattura del pesce più grosso, sempre rispettando la filosofia del catch and release, quindi come sempre, cattura, misurazione e rapido rilascio".

"Un appuntamento da ripetere che, con questa formula decisamente nuova, costituisce un allenamento per la cattura di pesci di grandi taglie – ha proseguito Federico Botarelli di Bolsena Yachting –. La prossima edizione regalerà emozioni più forti per i concorrenti e per noi organizzatori delle aspettative più alte, ma sempre con lo stesso spirito di amicizia, sportivo e goliardico che vuole contraddistinguere The Big One".

Molti gli eventi collaterali che hanno regalato momenti interessanti anche alle famiglie dei concorrenti che hanno potuto visitare il territorio e degustarne sapori, colori e profumi.

Prossimo appuntamento in laguna con gli eventi organizzati da Insidefishing, dal 3 al 5 maggio con la famosa competizione Internazionale Branzino The Challenge.