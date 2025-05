Gli eventi alla Cava. Quel raggio di Sole che scalda sempre i cuori

Forse la magia più grande è unirsi tutti insieme. Tra maghi, tanti ottimi piatti in tavola, giochi, dj e divertimento, torna Festa di Sole dal 29 giugno al 1 luglio alla Cava di Roselle per ricordare Maria Sole Marras.

"Quest’anno sarà l’ottava edizione di Festa di Sole – affermano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori di Maria Sole –, l’ottavo compleanno che festeggiamo senza lei. Allo stesso tempo, il numero otto é ricorrente perché ne abbiamo festeggiati insieme otto prima della sua scomparsa. Quest’anno Maria Sole compierebbe 16 anni, quindi ci sono novità, come più spazio per gli adolescenti, senza dimenticare i bambini che sono il motore. Il tema della sera del 1 luglio, giorno del compleanno di Sole è ’Sole tra le stelle’. Saranno tre serate con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer a sostegno della neuro-oncologia pediatrica".

Si inizia domenica 29 giugno con il torneo ‘Burraco in Cava’, si prosegue lunedì 30 con la cena degli ‘Chef in Cava’, e si conclude martedì 1 luglio con ‘Bimbi in Cava’.

"In questi anni abbiamo ricevuto una forte risposta dal territorio – dice Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole –. Ci sono tante persone che trovano in questo momento un modo per fare beneficenza". "L’armonia che si riesce a creare tra noi chef in questo evento – dice Alessandro Donati – non si crea in nessun’altra occasione".

La partecipazione alla serata, solo su prenotazione, prevede un contributo di 75 euro a persona, che è possibile versare sul conto corrente di Banca Tema intestato a "Associazione Festa di Sole" - Iban: IT29S0885114302000000227835 oppure utilizzando l’app Satispay scegliendo il "negozio" Festa di Sole, che corrisponde all’associazione. Per prenotare è possibile telefonare al 334-7343179.

Maria Vittoria Gaviano