Gli allevatori intervistati su Rete 4

La presidente del comitato Pastori d’Italia, Mirella Pastorelli, ha organizzato per oggi alle 21 il collegamento da Grosseto con la trasmissione su Rete 4 "Dritto e Rovescio" condotta da Paolo Del Debbio. "Un momento importante – dice Pastorelli – in cui gli allevatori Matteo Contena, Marco Bruni, Luigi Farina, Salvatore Fais e Fernando Tizzi saranno intervistati sull’uso della carne d’agnello nel periodo pasquale.

Per gli allevatori sarà una grande opportunità per poter informare direttamente l’opinione pubblica sfatando ideologie metropolitane che vanno solo a danneggiare la salute dell’uomo e a distruggere un settore fiore all’occhiello di una nazione". Il riferimento è alla pubblicità che invita a non consumare, appunto, la carne di agnello.