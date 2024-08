Giuseppe Dattilo in pensione: "Grazie a tutti"

"È arrivato anche per me il giorno del pensionamento". Inizia così la lettera di Giuseppe Dattilo (nella foto), poliziotto della questura grossetana. "La mia esperienza nella Polizia è iniziata a Torino nel 1986, alle Volanti – scrive Dattilo –. Il periodo più bello, perché il più ricco sotto diversi aspetti. Al mio fianco colleghi ‘maturi’, che mi hanno trasmesso i valori di questa straordinaria attività dimostrandomi, con orgoglio, l’appartenenza ad un corpo e ad un lavoro difficile, delicato, carico di dignità ed in qualche modo privilegiato per le opportunità di raggiungere sul piano umano, etico e sociale risultati e gratificazioni. Da agente a sostituto commissario coordinatore, da addetto a responsabile la mia vita lavorativa è trascorsa prima alla Questura di Torino e, dal 1997 in quella di Grosseto, dove ho operato all’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, poi alla Mobile e infine alla Digos. Un lungo percorso attraverso tappe di crescita professionale, muovendomi tra gioia e sconforto, tra soddisfazioni e delusioni che non sono certo mancate. Queste, a volte, si sono rivelate necessarie per ripensare e modulare l’approccio alla realtà in maniera più efficace mantenendo fede a quei valori della Polizia che, in me, hanno lasciato un’impronta significativa".

Poi Dattilo chiude: "Da domani si volta pagina. Incomincia un nuovo capitolo della mia vita. Per sottolineare questo momento per me importante, voglio salutare e ringraziare le persone che lungo il percorso ho incontrato e che mi hanno supportato: colleghi, amici, autorità civili, militari e religiose, gente comune e gente delle grandi occasioni. Con il loro sostegno mi è stato possibile affrontare le sfide quotidiane".