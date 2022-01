Scansano (Grosseto), 28 gennaio 2022 - E’ da vent’anni il suo buon retiro. Immersa in un paesaggio mozzafiato, la sua azienda agricola si trova in località Salaiolo, a Scansano. È proprio lì, nella sua amata Maremma, che Giuliano Ferrara si è sentito male. Attualmente si trova al Misericordia di Grosseto e la prognosi resta riservata.

“Più che un’azienda è un po’ il suo divertimento”, ci fa sapere un dipendente dell’ufficio tecnico del Comune di Scansano. E’ un bel podere, di medie dimensioni, con una vista da sogno. Cosa produce il giornalista? “Di sicuro non vino, il famoso Morellino. Credo si tratti di autoproduzione, nulla di più. Possiede anche dei cavalli”.

In paese Ferrara si fa vedere spesso, soprattutto d’estate. Compra il giornale e, quando il tempo è bello, si mette a leggerlo su una panchina. Va al bar, poi al forno e quindi al piccolo supermercato. Scambia magari qualche parola con gli abitanti, abituati a vedere volti noti che scelgono la Maremma per vivere in totale tranquillità, immersi nella natura.

“Tutta Scansano fa il tifo per lui e lo aspetta. L’augurio è che ‘ne cavi le gambe’, come si dice qui in Maremma”. A parlare è il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi. “Certo che lo conosco - prosegue -. Col Covid, è chiaro, l’ho visto di meno. Ma in tempi normali lo incontravo spesso a comprare il giornale e a prendere un caffè al bar. È una persona molto gentile. Tutta Scansano gli è affezionato. Speriamo tutti di rivederlo presto in paese, con i suoi adorati cani che gli fanno sempre compagnia”.