Giulia Biagini tra pasticcini e forma fisica

Si chiama Giulia Biagini (foto) ed è la reginetta del rione Pratoranieri. Ha 23 anni, di lavoro fa la pasticcera a Massa Marittima mentre nel tempo libero si dedica all’attività fisica e alla sua grande passione che è la danza. "Il primo approccio con il mondo del carnevale è arrivato circa 10 anni fa sempre nel rione Pratoranieri - ha detto Biagini - la mia prima sfilata fu in occasione del carnevale estivo a Castiglione della Pescaia". Fu un’esperienza che ha divertito moltissimo Giulia e che l’ha convinta a entrare in pianta stabile all’interno del rione. E la decisione quest’anno di accettare il ruolo di reginetta deriva proprio da questo. "Sono davvero contenta - ha detto Giulia Biagini - speriamo di essere all’altezza di un compito tanto difficile. La reginetta deve essere l’esempio da seguire per tutti i protagonisti del carro. Speriamo veramente di divertirsi". In quella sfilata Giulia ha scoperto un mondo nuovo e da lì fino ad oggi non ha più lasciato il mondo del carnevale, continuando a dedicarsi a una passione che le ha fatto instaurare anche delle bellissime amicizie. Queste infine le figure che hanno aiutato la reginetta. Coordinatrice Reginetta: Giusi Rizzo, Responsabile Trucco: Cristina Consolaro, Responsabile Acconciatura Reginetta: Angela Pino, Sartoria ed ideazione vestito reginetta: Freetime Follonica di Miria Maestrini. Coreografa: Martina Giovannelli, Corpo di ballo: Cristina Consolaro, Lucia Todini, Elena Alby, Valentina Angrisano, Erminia Barbieri, Jole Arena, Isabella Di Cataldo, Laura Ranti, Eleonora Stanghellini. Ideazione e realizzazione Vestiti: Elisa Martini, Cristina Consolaro.