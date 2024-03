Gite e viaggi d’istruzione. Contributi alle famiglie

Le famiglie residenti nel territorio comunale possono richiedere contributi per sostenere le spese derivanti da gite e viaggi di istruzione dei figli. C ‘è tempo fi per ricevere questi contributi.

Il Comune ha deciso di potenziare gli interventi di sostegno economico a favore delle famiglie, come stabilito nel programma elettorale. Ai contributi già previsti per il sostegno al reddito, quindi, si aggiunge questa nuova misura. Gli aiuti saranno stabiliti sulla base dell’attestazione Isee. Possono fare domanda i nuclei familiari con valore Isee fino a 15mila euro e i rimborsi saranno erogati sulla base di tre scaglioni, che prevedono una contribuzione del 30, del 50 e del 70 per cento, rispetto alle spese sostenute, fino a un massimo di 150, 250 e 300 euro di compartecipazione. "I viaggi e le gite di istruzione – dice l’assessora al Sociale, Anna Lampredi – rappresentano un momento fondamentale per il percorso formativo degli studenti per la crescita culturale e la socializzazione".