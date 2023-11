Giovani artigiani. C’è "Eat to meet"

In un’epoca in cui la maggior parte degli scambi tra persone avviene tramite la tecnologia, i Giovani imprenditori di Cna Grosseto propongono una strada alternativa per incentivare l’incontro e la conoscenza. E quale migliore posto, per confrontarsi in modo sereno e dialogare, se non a tavola? È con questo spirito che anche a Grosseto arriva l’"Eat to meet".

L’appuntamento è per venerdì 1° dicembre a Villa Preselle (Grosseto) e prevede la formula della "speed date dinner", ovvero una cena dove ad ogni portata si cambia tavola e, quindi, si cambiano commensali, con la possibilità, dunque, di conoscere più persone.

"Da tempo desideravamo organizzare questo evento – spiega Michele Agostini (nella foto), presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto – ma, purtroppo, la pandemia ci ha rallentato. Speriamo che i giovani imprenditori del territorio colgano questo invito, perché si tratta di un’occasione informale, certo, ma sappiamo per esperienza che può essere davvero utile per avviare nuove relazioni e sviluppare progettualità. La nostra provincia è, inutile nasconderlo, in sofferenza per la mancanza di ricambio generazionale, ma noi sappiamo che c’è comunque tanta energia e siamo certi che possiamo, insieme, metterla a sistema e creare possibilità di crescita e di lavoro". La cifra può essere pagata direttamente nella sede dell’associazione, in via Birmania 96 a Grosseto, o tramite bonifico sul conto contraddistinto dall’iban IT 07 E 08851 14301 000000312148, indicando come causale "Cena Eat to meet".