Giornata delle vittime della strada, in Maremma il tasso di mortalità più alto

Grosseto, 18 novembre 2024 – In occasione della “Giornata mondiale per le vittime della strada”, che si è celebrata ieri, l’Istat ha reso noti i dati sugli incidenti stradali nel 2023. Un focus sulla regione Toscana fa balzare subito all’occhio un dato che vede la provincia di Grosseto con il tasso di mortalità più alto della Toscana e in generale tra i più alti d’Italia.

Rispetto invece al 2022, nel 2023 sono diminuiti i morti sulle strade ma sono aumentati sia gli incidenti che i feriti. A Grosseto nel 2023 si sono verificati 855 incidenti con 16 persone decedute e 1.156 feriti. Prendendo in considerazione i dati relativi al 2022 possiamo notare come sia calato il numero dei morti (erano 17 nel 2022), mentre il numero di incidenti e di feriti ha subìto un incremento (nel 2022 erano, rispettivamente 804 e 1.071).

Guardando alle variazioni sull’anno precedente gli incidenti sono aumentati del 6% ed è la provincia toscana che una variazione in positivo più elevata, quasi tutte le province infatti rispetto al 2022, hanno visto registrare un calo degli incidenti. C’è poi un altro dato che non si può e non si deve trascurare e cioè il tasso di mortalità. Mentre la Toscana si ferma a una media del 5,5% e quella italiana è del 5,2, Grosseto supera il 7%, addirittura si impenna fino al 7,4%. Le cause maggiori vanno ricercate nella viabilità e soprattutto nell’assenza di sicurezza stradale che caratterizza alcune importanti vie di comunicazione.

Ad incidere su questo trend, c’è anche la presenza dell’Aurelia, che si conferma tra le strade più a rischio incidenti. Il report di Istat mette infatti in evidenza come tra le statali con più criticità ci sia appunto la Strada statale 1, l’Aurelia appunto. Qui, nel 2023, si sono verificati 188 incidenti che hanno portato alla morte di 5 persone e a 296 feriti. In linea generale si è consolidato il recupero di mobilità in termini di spostamenti registrati rispetto al periodo della pandemia di Covid19.

In Italia nel 2023 si osserva un lieve miglioramento per il numero delle vittime rispetto all’anno precedente (-3,8%); in controtendenza il numero di incidenti (+0,4%) e quello di feriti (+0,5%), seppur in maniera contenuta. In Toscana nel 2023 si sono verificati 14.933 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 202 persone e il ferimento di altre 19.099. La Toscana si distingue dalla tendenza nazionale per un calo consistente del numero di morti sia rispetto all’anno precedente (-10,2%) sia rispetto al 2019, anno pre-pandemia (-3,3%).

Anche incidenti e feriti sono in leggero calo rispetto sia al 2022 sia al 2019. Il tasso di mortalità per incidente stradale in Toscana è leggermente superiore al dato nazionale.