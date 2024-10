Scontro fra auto e furgone a Follonica

Follonica, 30 ottobre 2024 – Incidente stradale in via Litoranea a Follonica. I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco gli occupanti dei due mezzi, tre uomini in tutto, erano all’esterno dei veicoli incidentati in attesa dell’arrivo del personale sanitario; sono state prestate loro le prime cure per poi trasportarli all’ospedale di Grosseto.

Sul posto anche la polizia municipale di Follonica per gli accertamenti del caso.