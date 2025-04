Le mutande ’termometro’ della natura

Nel Museo di storia naturale presenta un’esperienza scientifica originale e coinvolgente: il ’Test delle mutande’, un esperimento di citizen science ideato per monitorare la salute del suolo attraverso la collaborazione attiva del pubblico.

L’esperimento sarà lanciato nell’incontro con Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano, dal titolo ’Dalla parte del suolo: l’ecosistema invisibile’, in programma oggi alle 17 (ingresso gratuito).

I partecipanti riceveranno un kit di campionamento completo di istruzioni: il cuore dell’esperimento consiste nell’interrare un paio di mutande di cotone per circa due mesi, per poi osservare il loro stato di decomposizione. Quanto più si degradano, tanto più il suolo è attivo e ricco di vita microbica. Verrà chiesto anche di inserire alcuni semplici dati attraverso un’app dedicata. I risultati saranno poi condivisi in un successivo appuntamento, due mesi dopo, sempre al museo.

"L’iniziativa – spiega Andrea Sforzi, direttore del museo – nasce con uno scopo ben preciso: sensibilizzare la comunità sull’importanza del suolo come risorsa fondamentale ma fragile, minacciata oggi da inquinamento, pratiche agricole intensive, erosione e cambiamenti climatici". L’esperimento si presta a essere realizzato in un orto, un giardino, un prato o anche in un bosco.