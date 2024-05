Giornata ecologica per pulire i sentieri

Ripulire i sentieri con una giornata ecologica aperta a tutti i volontari. L’associazione Amiata Freeride ha organizzato per domenica (ritrovo al Primo Rifugio alle 9), una giornata di lavoro sui sentieri dell’Amiata.

"Sarà una giornata – dicono gli organizzatori – dedicata alla manutenzione dei sentieri in compagnia e condivisione. Nostro intento è quello di coinvolgere quante più persone amanti della nostra montagna e dello sport outdoor. Difatti, l’importanza di preservare e proteggere il territorio che ci ospita è sempre stato obiettivo cardine di ogni attività che svolgiamo. Questo evento non rappresenta solo un’opportunità per migliorare piste e sentieri, ma anche un momento per unire le forze e dimostrare il nostro impegno nei confronti della natura. Ogni piccolo gesto conta e lavorare in sinergia per mantenere la bellezza naturale dei nostri sentieri è un segno tangibile di profondo rispetto e di concreta gratitudine verso l’ambiente".

L’associazione da anni è impegnata alla manutenzione e nella promozione dei sentieri di montagna da percorrere con la bici. Ma non solo, Amiata Free ride è ormai diventato un soggetto importante sul territorio che si occupa molto di cura dei sentieri che sono molti e che non è sempre facile riuscire a tenerli in ordine e dunque fruibile ai camminatori e agli escursionisti. "La conferma di partecipazione all’evento – concludono dall’associazione – deve arrivare entro sabato". La giornata di lavoro durerà all’incirca 4 ore e chi è in possesso di un semplice rastrello può portarlo, sarà sicuramente utile per le operazioni di ripulitura.