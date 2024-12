Giornata delle disabilità. La panchina e la bandiera

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune ( in collaborazione con la Consulta comunale e il Garante per le disabilità), ha inaugurato una panchina bianca nel parco Signori, in via Leoncavallo. La panchina è accompagnata da un messaggio forte e chiaro, che viene racchiuso in una targa con su scritto: "Ognuno è diverso, ed è proprio questa la nostra vera forza". "L’iniziativa – dicono il sindaco Vivarelli Colonna e gli assessori Vazzano e Ginanneschi – vuole sensibilizzare su temi fondamentali come il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, la promozione dell’autonomia e il superamento di ogni forma di discriminazione".

Valentina Corsetti, presidente della Consulta comunale e Diego Montani, Garante per le disabilità sottolineano l’importanza di un impegno continuo e quotidiano: "La disabilità non deve mai essere vista come una limitazione al valore o al contributo che una persona può offrire. Dobbiamo ricordare che dietro ogni disabilità c’è una persona, con sogni e ambizioni".

Ieri pomeriggio flash mob in piazza Dante e poi la Provincia ha esposto la bandiera delle disabilità.