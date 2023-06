Giornata dell’Ambiente Follonica aderisce a Pulifondali e Pulispiagge con la Fipsas

Lunedì prossimo, in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente nel Comune di Follonica tornerà "Pulifondali", giunto alla sua terza edizione, al quale si aggiungerà anche "Pulispiagge". Si tratta di un evento organizzato dal Comune di Follonica, con il patrocinio del Comune di Scarlino e con la collaborazione della Capitaneria di Porto e della Fipsas, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. L’evento, che ha già ottenuto negli anni passati ottimi risultati, si avvale del patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del comando generale del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera e di Rai per la sostenibilità, Rai News 24, Tgr, Rai Italia e Rai Radio 1, nonché del supporto di Suzuki. La spiaggia di Follonica sarà il teatro di una importante raccolta di rifiuti che verranno poi smaltiti. In passato, in occasione di Pulifondali, sono stati raccolti copertoni, materiali ferrosi, reti fantasma, oltre che plastiche e rifiuti di ogni genere. "Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa della Fipsas, perché abbiamo l’obiettivo di far crescere il rispetto per l’ambiente e per il nostro mare – dicono il vicesindaco Andrea Pecorini e l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – Lunedì sarà l’occasione per consolidare l’alleanza che con il mondo dello sport in una giornata dedicata all’ambiente. Apriremo la stagione estiva con una pulizia dei fondali e delle spiagge e invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a prendere parte all’evento". "Siamo felici di aderire a questa iniziativa – commenta la sindaca di Scarlino Francesca Travison – che coniuga il mondo dello sport con la sostenibilità ambientale. Le attività di pulizia del mare vengono organizzate periodicamente ed è importante partecipare anche con i più giovani per sensibilizzare all’argomento". L’appuntamento è per le 8.30 alla sede nautica Lni di Pratoranieri, in viale Italia 321. Da lì partiranno i sub per la pulizia dei fondali e, contemporaneamente, verranno organizzati i gruppi di pulizia spiaggia.