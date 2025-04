Gioia di danzare. L’etoile Manni sarà al Moderno

GROSSETODello stesso calibro del celebre Roberto Bolle. Ballerino icona della danza classica, della perfezione, del professionismo che ha saputo conquistare il cuore degli italiani. Nicoletta Manni è étoile del Teatro alla Scala di Milano proprio come Bolle e sarà presente a Grosseto domenica 18 maggio, alle 18, il Teatro Moderno che ospiterà ’La Gioia di Danzare’, lo spettacolo di danza di altissimo livello con protagonisti Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko, stelle internazionali del Teatro Alla Scala di Milano, coadiuvati da i ballerini scaligeri. Un appuntamento di grande prestigio, promosso con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Grosseto, insieme a quello di altri comuni del territorio e della Regione Toscana, e organizzato da Eventi by Debora Ferretti, con produzione di Artedanza srl di Milano.

Oltre a regalare al pubblico grossetano uno spettacolo di eccellenza, l’evento ha anche una forte finalità solidale: il ricavato sarà devoluto all’associazione Insieme in Rosa Onlus, impegnata nell’acquisto di un ecografo di ultima generazione destinato all’ospedale Misericordia di Grosseto.I biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.mailticket.it e per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected]. Lo spettacolo vedrà esibizioni come Carmen, Passo a due del Lago dei Cigni, ed il corsaro per citarne alcuni. Soddisfatto l’assessore alla Cultura Luca Agresti."La Gioia di Danzare - dice- unisce l’arte più alta alla solidarietà, dando al nostro pubblico l’opportunità di vivere una serata straordinaria e di aiutare concretamente la nostra comunità. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che stanno lavorando per la riuscita di questo evento prestigioso".

