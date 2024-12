Gattare oggi in piazza. Vanelli: "Sterilizzazioni non in carico al Comune"

Oggi alle 16 in piazza Duomo, l’associazione "Occhi di Gatto" manifesterà a difesa dei gatti e per dare voce alle tante volontarie che cercano di sopperire "alle inadempienze – dicono – del Comune di Grosseto in merito alla gestione del randagismo felino e alla tutela degli animali".

"Tutto resta sulle spalle delle volontarie e dei volontari – dicono – per il soccorso, le catture, la presa in carico di cucciolate, le spese veterinarie, gli stalli e gli affidi. Dopo il sesto appello dell’associazione Occhi di Gatto, l’ultimo un mese fa, ancora nessun cenno da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale".

Pronta la replica dell’assessora Erika Vanelli (nella foto): "Le sterilizzazioni – dice – non sono in alcun modo in carico al Comune, ma alla Asl. In merito all’individuazione di locali per gli stalli e di stanziamenti economici per le cure veterinarie, ricordo che gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà".