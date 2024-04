Gabriele e la voglia di proseguire

Un negozio a 4 mani. Due che indirizzano, le più esperte del mestiere. Le altre due seguono attentamente ciò che viene fatto dall’esperienza, facendosi guidare nel mondo della tipografia mettendo un pizzico di innovazione. La Tipografia Etruria sta assistendo alla formazione del suo possibile futuro. Deciso, pronto a mettersi in gioco per imparare ogni tecnica è Gabriele Scovaventi: 23 anni e già le idee chiare sul futuro. "Ci siamo conosciuti – ricorda Gabriele – perché stavo lavorando nel ristorante della sua cognata e capitava spesso che Nico raccontasse del suo lavoro. Poi è capitato che Nico avesse bisogno. Accettai di aiutarlo. Piegammo 10mila depliant perché si era rotta la piegatrice. Mi ha affascinato il suo modo di lavorare. Ci siamo trovati. Voglio fare questo lavoro, ormai ad ottobre sono 4 anni che lavoro in tipografia. Ho preso la decisione di coltivare ciò che in futuro mi potrà rendere non solo a livello economico ma di soddisfazione. Sono disposto a fare dei sacrifici perché mi piace. È l’unica cosa che mi rapisce, infatti capita che la sera Nico mi ricordi che è l’orario di chiusura. Vorrei portare avanti l’attività". Insomma la Tipografia Etruria ha iniziato la sua seconda composizione.