Futuro della Laguna. Incontro pubblico

I Laboratori Riformisti della Costa d’Argento annunciano l’evento pubblico "La Laguna di Orbetello: quale futuro?", che si terrà domani alle 16,30 nei locali e nei saloni della coopetrativa "La Peschereccia", in Via Leopardi 9, Orbetello. La manifestazione pubblica avrà come obiettivo quello di far conoscere la futura governance della laguna e di dibattere sul possibile sviluppo ambientale, sociale ed economico della nostra più grande risorsa. "Il nostro evento – spiega Roberto Miralli coordinatore dei laboratori Riformisti della Costa d’Argento – sarà aperto a tutta la comunità locale e speriamo di coinvolgere rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, e skateholder per contribuire alla discussione". Argomento di attualità in un momento delicato per il futuro della laguna.

Michele Casalini