Furto mentre la famiglia è a cena fuori. Rubano anche i soldi del bambino

Carabinieri

Montieri (Firenze), 13 febbraio 2023 - Escono per trascorrere un pomeriggio in tranquillità, poi una cena fuori in famiglia e quando tornano a casa si accorgono che sono entrati i ladri e hanno svaligiato loro la casa. Lo spiacevole episodio è accaduto a una famiglia di tre persone (babbo, mamma e figlio di sei anni) che vive nel comune di Montieri, più esattamente nella piccola frazione di Gabellino. I ladri hanno fatto irruzione nella casa quando i proprietari si erano allontanati. Di ritorno a casa, intorno alle 20, la coppia e il proprio bambino hanno poi deciso di andare a mangiare fuori, così si sono di nuovo allontanati.

L’uomo prima di recarsi in pizzeria, che peraltro si trova vicino casa, è andato velocemente in garage per accendere la caldaia ma non ha notato niente di strato. Al rientro, intorno alle 22, per la famiglia della piccola frazione di Montieri l’angosciante sorpresa. Il portone che dà sull’androne era spalancato, poi la porta finestra dell’appartamento, situato al secondo piano, era stata spaccata. Due segnali che hanno messo subito in allarme la famiglia. La certezza che qualcuno avesse fatto irruzione in casa e che senza alcun scrupolo avesse rubato tutto ciò che aveva potuto rubare è arrivata però non appena hanno compiuto il primo passo dentro l’abitazione. I malviventi hanno letteralmente messo a soqquadro l’abitazione, cercando un po’ ovunque soldi e oggetti preziosi finchè non li hanno trovati.

I quadri sono stati tolti per cercare di scoprire una possibile cassaforte. In camera della coppia i ladri hanno trovato soldi in contanti (diverse migliaia di euro), che in parte era del più piccolo della famiglia, il figlioletto che li aveva ricevuto in dono dai nonni, e in parte i risparmi dei genitori.

Rubati anche i gioielli, beni preziosi sia per il valore economico ma anche per quello affettivo visto che alcuni erano dei regali di familiari. Forse perché non c’era altro da prendere o forse perché il tempo a loro disposizione per svaligiare l’appartamento era terminato, fatto sta che i ladri sembra che non siano entrati nella camera del bambino. La famiglia appena ha scoperto quanto accaduto ha sporto denuncia ai carabinieri. Adesso per la famiglia di Gabellino rimane la rabbia e il dolore per lo "sfregio" e il furto subito.