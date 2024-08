Fuochi d’artificio al top. Pienone di turisti in città

FOLLONICA

Tanto il successo riscontrato per lo spettacolo dei fuochi d’artificio nella notte del 14 agosto a Follonica. Cittadini e turisti hanno invaso le vie e le spiagge della città per assistere ai colori e agli effetti scenici della serata pirotecnica. Mezz’ora di spettacolo, che ha avuto inizio intorno alle 23.30 alla foce del torrente Gora sul lungomare Carducci, ha illuminato il lungomare follonichese.

Un evento serale tipico delle estati follonichesi e che anche quest’anno ha portato in città numerosi turisti. "È il mio primo Ferragosto da sindaco di Follonica – scrive sui suoi profili social, Matteo Buoncristiani – Desidero rivolgere a tutti, dai residenti ai moltissimi turisti presenti in città, l’augurio di trascorrere in serenità queste ore. Rivolgo un doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine e, in generale, a tutti coloro chiamati a prestare servizio per permetterci di trascorrere una serata in sicurezza. Senza dimenticare i tanti volontari che si mettono a disposizione anche in occasioni come questa, ringraziandoli anticipatamente per il loro prezioso contributo. Per Follonica, Ferragosto significa anche tradizione che affonda le radici nella storia della città, rinnovandosi con l’immancabile spettacolo pirotecnico nella serata di vigilia, che colora di luci ed effetti speciali il cielo del nostro splendido Golfo, affascinandoci ogni volta".

Gli eventi in città proseguono stasera con l’appuntamento "167 in Festa sotto le Stelle" organizzata dallo staff del Rione Cassarello, con il patrocinio del Comune di Follonica, per tutti gli abitanti del quartiere. La musica di Max Paradise Orchestra farà ballare e divertire gli abitanti del quartiere e non solo, sotto il magico cielo stellato. Il quartiere di Cassarello è una zona della città fuori dal giro degli eventi estivi, ma che si tinge di musica e colori per questa serata di musica.

Viola Bertaccini