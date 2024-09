Fungaioli si perdono, trovati dai vigili del fuoco

Si erano addentrati nel bosco alla ricerca di funghi, in una zona compresa fra i territori comunali di Roccastrada e Gavorrano, ma ad un certo punto si sono resi conto di aver perso l’orientamento e che, senza l’aiuto di qualcuno, non avrebbero saputo ritrovare la strada per uscire dalla vegetazione.

Così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Distaccamento di Follonica che, grazie alle coordinate Gps fornite dalla sala operativa del Comando provinciale, hanno raggiunto il punto del bosco dove si trovavano i due – un uomo e una donna – riuscendo ad individuarli e a recuperarli, conducendoli poi fuori dalla boscaglia.

Un’avventura finita per fortuna nel migliore dei modi, ma meno bene è andata invece ai cercatori di funghi che – sempre nella zona di Roccastrada – sono stati multati dalla Polizia provinciale che ha effettuato controlli per verificare sia il prodotto prelevato sia il rispetto degli adempimenti amministrativi necessari per poter effettuare, appunto la raccolta.

Il personale della Polizia provinciale ha quindi verificato che i fungaioli fossero in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione Toscana e a coloro che ne erano sprovvisti è stata elevata una sanzione di 80 euro. Oltre, ovviamente, al sequestro dei funghi nel paniere.