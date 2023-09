Funerali a Grosseto: Si spegne a 48 anni Katiuscia Paghi

Si è spenta a soli 48 anni, rapita da una malattia che le aveva minato il fisico ma non il morale e neanche la voglia – nonostante tutto – di sorridere. Una malattia inesorabile l’ha strappata agli affetti più cari, ai tanti amici e alle tante clienti del suo salone di parrucchiera – "Katia’s Evolution" – che aveva aperto in via Giordano coronando un sogno dopo aver lavorato in pecedenza in altri saloni.

Katiuscia Paghi (nella foto) si è spenta nella giornata di sabato e la camera ardente è stata allestita nella Casa funeraria Rocchi. Lascia il compagno, due figlie e un nipotino.

I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa Santa Famiglia. A chi la vorrà ricordare i familiari chiedono opere di bene e non i fiori.