Frantoio Franci, arriva anche il premio "Sirena d’Oro 2023"

Giorgio Franci, titolare del famoso frantoio di Montenero d’Orcia, porta in cascina un altro importante premio. L’azienda amiatina, dopo aver conquistato il titolo di "Miglior Extravergine d’Europa" con il suo Delicate Maurino, torna a vincere nuovamente, stavolta con il suo Igp Toscano, premiato a Sorrento con la "Sirena d’Oro 2023" per il "Miglior Olio di Qualità Certificata" nella categoria dei fruttati leggeri.

"Ogni singola bottiglia di olio extravergine di oliva Dop, Igp o Bio che viene iscritta al nostro concorso è l’immagine di un territorio, di un contesto produttivo, dello sforzo encomiabile di aziende che rappresentano la migliore Italia agricola, e che la città di Sorrento, insieme ai suoi partner, sostiene con convinzione". Questa la presentazione del sindaco di Sorrento, in occasione della conferenza stampa per il concorso "Sirena d’Oro". Un riconoscimento di cui Giorgio Franci si dichiara particolarmente fiero, visto che le finalità del concorso sono, da sempre, la valorizzazione delle categorie di oli extravergine di oliva Dop e Igp italiani, per favorirne la conoscenza da parte dei consumatori, rafforzandone la presenza sui mercati locali, nazionali ed esteri; la tutela del consumatore, attraverso la giusta valorizzazione della qualità degli oli a denominazione di origine; la sensibilizzazione di tutta la filiera produttiva per il miglioramento della qualità dell’olio extravergine e per la cura della sua immagine.

Quello di Sorrento è solo l’ultimo dei successi del Franci Toscano Igp, vincitore anche di un Sol di Bronzo a Sol & Agrifood 2023, e, negli anni, della Selezione Regionale Toscana, del Japan Olive Oil Prize, della New York International Olive Oil Competition, e, ultimi nella lista ma non per importanza, del Leone d’Oro e dell’Ercole Olivario. Un palmares che rende il Toscano di Frantoio Franci uno degli oli ad Indicazione geografica protetta più premiati al mondo.