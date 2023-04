"Fosso Beveraggio Vogliamo tutti i dati"

"Illegale ed indecente gestione del fosso Beveraggio". Inizia così Roberto Barocci, leader del Forum Ambientalista. "E’ una fogna a cielo aperto in città capace di diffondere malattie e rendere non balneabile le spiagge di Marina di Grosseto. Ma l’Amministrazione non ci consente di valutare quanto vasto sia il fenomeno degli scarichi abusivi su un corso d’acqua superficiale, al fine di poter suggerire ed auspicare adeguate soluzioni al problema e non consente a chiunque di verificare se e quanto risponda al vero che l’Amministrazione comunale intenda risolvere tale decennale problema". Barocci dunque chiede ancora se da "Agosto 2022 ad oggi quanti accertamenti sono stati compiuti, quindi il numero totale delle unità immobiliari sulle quali si è verificato il rispetto dell’ordinanza emessa un anno fa ed il numero totale degli scarichi abusivi accertati. Non ci interessa conoscere i nomi e cognomi, e neppure i numeri civici degli immobili".