"Fortezza sotto le stelle". Visita notturna al palazzo degli Orsini

"Fortezza sotto le stelle", è questo il titolo della visita guidata in notturna in programma oggi alle 21.30 a Sorano per scoprire in uno scenario inedito e di grande suggestione: la Fortezza Orsini di Sorano che fa parte del Parco Archeologico Città del Tufo. Una visita che comprende il Museo civico archeologico, che occupa alcuni ambienti della fortezza ed espone materiali archeologici provenienti dal territorio, le strutture difensive e i camminamenti sotterranei di questa imponente complesso fortificato che domina il borgo medievale.