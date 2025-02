Forte di Pozzarello, voti dal Fai

MONTE ARGENTARIOAperta la votazione del Fondo Fai a sostegno del Forte del Pozzarello. Il Fondo per l’Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro che ha il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Luoghi del Cuore è una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del patrimonio che permette ai cittadini di segnalare, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il Fai sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Tra questi, il Forte del Pozzarello a Monte Argentario rappresenta una di quelle aree da valorizzare. La Confraternita di Misericordia, che ha preso la concessione della struttura, incentiva quindi a votare sul sito Fai, "per riportare in vita il forte, un’opportunità che non possiamo lasciarci scappare".

Si potrà comunque votare per più di un luogo: per quanto riguarda l’Argentario sono presenti nella lista anche la chiesa di Santa Liberata, la Torre di Capodomo, l’area marina di Porto Santo Stefano e la baia di Cala Grande.

