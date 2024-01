Forse arriva l’inverno. Previsioni favorevoli

Il clima mite ha le ore contate e già da domani dovrebbero arrivare i primi segnali di inverno. In montagna potrebbe tornare la neve e si potrebbe aprire una finestra di tempo utile anche per produrre neve artificiale. Alcune volte, ma questo va in base alla stagione, grazie al sistema di innevamento artificiale si può arrivare anche a imbiancare partendo da zero il campo scuola delle Macinaie. I primi fiocchi di neve sono attesi per sabato pomeriggio. Anche domenica potrebbe essere una giornata importante per quanto riguarda le precipitazioni nevose, poi le temperature caleranno ulteriormente, la neve cesserà di cadere per qualche giorno le temperature dovrebbero stazionarsi sotto lo zero. I generatori di neve, già collaudati, posizionati sulle piste pronti per essere accesi, condizioni meteo permettendo potranno essere attivati. Il comporto invernale insomma attende i prossimi giorni con impazienza e speranza.