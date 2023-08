Fondazione CR Firenze sostiene il recupero della Sala Cinema Tirreno di Borgo Carige

Proseguono le operazioni di recupero e ammodernamento della Sala cinema Tirreno di Borgo Carige, sostenute per il cinquanta per cento dal Bando per percorsi di rigenerazione urbana sul territorio, promosso da Fondazione Cr Firenze. "Investire sul territorio risorse esogene al bilancio – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – è un elemento fondamentale. Per questa ragione ringrazio la Fondazione Cr Firenze e, ancora una volta, gli uffici dell’amministrazione per la loro capacità di ottenimento dei finanziamenti".

Gli interventi che proseguiranno anche nei prossimi mesi hanno riguardato il rinnovamento degli impianti audio, video e dell’illuminazione della Sala cinema Tirreno, oltre a quello elettrico e la realizzazione della postazione di comando della cabina di regia.

"Le operazioni di manutenzione e di recupero – spiega Marzia Stefani, assessore ai Lavori pubblici – rinnoveranno completamente la struttura. Adesso si stanno svolgendo i lavori di impermeabilizzazione del tetto e confidiamo che, in un tempo relativamente breve, tutta la comunità potrà beneficiare della Sala".

Lo spazio sarà utilizzato per varie attività culturali e di animazione rivolte alla comunità, con attenzione particolare ai ragazzi, oltre all’ospitare vari eventi come le rassegne legate alla cinematografia o spettacoli teatrali. "Immaginiamo un ruolo importante – dichiara Patrizia Puccini, assessore alla Cultura – per l’infrastruttura di Borgo Carige".