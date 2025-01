Follonica, un boom di presenze: "Lo sport come volano eccezionale"

FOLLONICAL’Epifania, prima di portare via tutte le feste, ha regalato a Follonica migliaia di presenze. In questi ultimi giorni a chiusura delle Festività natalizie, tra venerdì e lunedì, la città si è riempita di visitatori grazie principalmente a due grandi manifestazioni sportive che hanno animato il territorio: la seconda edizione della "Rally esperience" organizzata nella zona del Capannino da Agbalt e "Maremmarally". Una kermesse, quest’ultima, che ha raccolto appassionati che sono arrivati nella cittadina del Golfo da ogni parte d’Italia rinnovando una tradizione, quella del Rally, che sulle sponde del Golfo è sempre molto viva. Alla manifestazione hanno partecipato (37 macchine e più di 100 persone tra atleti e staff coinvolte e 3mila euro raccolti proprio per l’associazione Agbalt. Altri numeri, davvero imponenti, quelli delle presenza per il Campionato italiano giovanile di "Ciclocross" che si è svolto al Parco centrale. Organizzato dalla Asd Romano Scotti, ha fatto davvero il pieno di spettatori e di famiglie: per la ciclocross si parla di 3.500 presenze (tra cui 150 squadre, 600 atleti, 400 tra tecnici e assistenti).

"Nella nostra città abbiamo avuto l’occasione di vedere anche atleti di grandissimo livello – ha detto il sindaco, Matteo Buoncristiani – come Davide Cassani, volto di Rai Sport ed ex ct della nazionale di ciclismo e Cordiano Dagnoni, presidente della Fci. Senza dimenticare le migliaia di persone tra atleti, staff, accompagnatori hanno affollato la nostra città potendo approfittare anche degli eventi dell’Epifania organizzati dalla Pro loco e dal rione Senzuno, così come di tutte le altre iniziative presenti in città e organizzate dai privati, commercianti, associazioni". Anche per le feste di Natale dunque, iniziative che hanno fatto conoscere la città anche a chi solitamente preferisce stare in casa con i parenti. "Ci piace questa Follonica – ha chiuso il primo cittadino – . Ciliegina sulla torta la musica di Radio diffusione Follonica, che - come sapete - ha animato tutto il periodo di Natale in città, portando tanta allegria".