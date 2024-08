Follonica sempre più inclusiva: "Adesso spiagge accessibili"

Follonica si fa sempre più accessibile, grazie al progetto Pesi (Percorsi esperienziali superABili e inclusivi) dell’associazione Handy SuperAbile, finanziato dal ministero della Disabilità, in co-progettazione con la regione Toscana. Il progetto per le spiagge accessibili è stato presentato nella mattinata di martedì all’Ex Colonia Marina di Follonica e ha visto presenti il Presidente dell’associazione, Stefano Paolicchi, l’assessore al sociale, Eleonora Goti e il responsabile all’accessibilità, Metello Ricceri. "Grazie al progetto – spiega il Presidente Paolicchi – stiamo rendendo accessibili a tutti la spiaggia della Ex Colonia e quelle di Pratoranieri grazie all’inserimento di passerelle, teli ombreggianti e pedane. Stiamo inoltre realizzando una mappatura degli stabilimenti balneari del litorale follonichese.

Per l’occasione abbiamo consegnato al Comune la nostra prima bandiera azzurra Handy SuperAbile Accessibilità Verificata. Sul nostro portale www.handysuperabile.org abbiamo pubblicato report fotografici e riportato informazioni sull’accessibilità di 12 strutture ricettive". Alle parole del presidente seguono quelle dell’assessore al sociale: "Dopo aver nuovamente ricevuto la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, ricevere questa bandiera azzurra Handy SuperAbile - interviene l’assessore Goti - è per l’amministrazione e per la città di Follonica motivo di orgoglio". Prosegue poi il responsabile all’accessibilità: "Stiamo rendendo la nostra città - continua Metello Ricceri - sempre più accessibile a tutti e quindi ospitale. Ringraziamo l’associazione Handy SuperAbile con la promessa di continuare a percorrere la strada del miglioramento e dell’ospitalità".

Viola Bertaccini