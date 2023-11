Follonica in festa per il Patrono. Benedizione alla polizia municipale

La Polizia municipale di Follonica oggi festeggerà il suo anniversario in concomitanza con la festa del patrono della città, San Leopoldo. Come consuetudine, stamani alle 10 si svolgerà la benedizione della sede e degli automezzi e del comando della Polizia municipale. Alle 11, nella chiesa di San Leopoldo, verrà invece celebrata la messa. In occasione del patrono e del centesimo anniversario del Comune di Follonica, la parrocchia di San Leopoldo ha organizzato un convegno pomeridiano dal titolo "La chiesa di San Leopoldo e la fabbrica della Ghisa - Cent’anni di Follonica" con Claudio Saragosa, professore associato al dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Partecipano all’incontro il sindaco Andrea Benini e l’assessore alle Politiche sociali Alessandro Ricciuti. Introduce il parroco di San Leopoldo, don Salvatore Gallo.

La chiesa simbolo di Follonica, dunque, è quella di San Leopoldo: di stampo neoclassico, a croce latina, è stata progettata dagli architetti Alessandro Manetti e Carlo Reishammer, realizzata tra il 1836 e il 1838, e consacrata nell’anno 1838 alla presenza del granduca Leopoldo II di Toscana. Fu la prima chiesa italiana a comprendere numerosi elementi in ghisa, come il sagrato, il rosone della facciata e l’abside, identificabili nell’esterno della struttura; in ghisa sono anche la punta del campanile (costruito con travertino della vicina Valpiana), come alcuni arredi interni, tutti prodotti nelle Regie Fonderie Follonichesi, poste di fronte alla stessa chiesa dal 1836, quando fu deciso dal Granducato di Toscana, di fare di Follonica la sede della Regia amministrazione delle miniere di rio e fonderie del ferro.

"La festa del patrono – dice il sindaco Andrea Benini – è di solito un momento in cui una città si ritrova; San Leopoldo, a cui è intitolata la chiesa, è una figura legata alla solidarietà e alla giustizia sociale, valori che dobbiamo riaffermare con forza, soprattutto in occasione della celebrazione del centenario del nostro Comune, nato dal lavoro nelle fonderie. Inoltre, in occasione dell’anniversario della polizia municipale, ringrazio il comandante Paolo Negrini e tutti i dipendenti del comando per il lavoro che svolgono giornalmente nella nostra città".