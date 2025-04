Follonica Gavorrano sfida Siena: anticipo di campionato in Serie D

CALCIO

Anticipo di campionato per il Follonica Gavorrano. Oggi la formazione di Marco Masi sarà impegnata a Siena per la sfida di campionato del girone E di serie D, in vista poi del turno infrasettimanale che ci sarà giovedì prossimo. Le due società toscane si sono così accordate per anticipare la sfida che si giocherà oggi alle 15 allo stadio Artemio Franchi. Minerari che arrivano a questo incontro dopo il ko casalingo rimediato contro il Ghiviborgo, mentre i senesi sono reduci dal cambio di allenatore. E’ un momento delicato per entrambe le formazioni. Mentre la stagione sta volgendo al termine, con quattro partite da giocare, in casa Siena, e i playoff da inseguire, la società ha deciso di cambiare il timoniere. Via Magrini, dentro Voria. Un cambiamento in corsa maturato dopo la sconfitta di Trestina. A suonare la carica in casa Follonica Gavorrano ci pensa il giovane Matteo Masini che contro il Ghiviborgo ha giocato una partita di quantità e qualità, andando due volte al tiro in maniera pericolosa e guadagnandosi la palma di migliore in campo tra i biancorossoblù. C’è però grande rammarico per la sconfitta e grande voglia di rivalsa già dal prossimo turno per il centrocampista jolly classe 2005 Matteo Masini che, dopo un periodo difficile per un lungo infortunio, da qualche giornata è rientrato e sta macinando chilometri sul campo.

"Domenica noi abbiamo interpretato la partita in modo perfetto, a parte i gol che sono arrivati su degli "scivoloni", ma per il resto abbiamo fatto la gara che avevamo preparato – spiega Masini -. Prima dei gol Antonini non ha avuto pericoli, mentre noi stavamo facendo la prestazione che avevamo studiato. Poi quest’anno, purtroppo, ci succedono queste cose. Gli ultimi minuti sono quelli più importanti, dobbiamo migliorare in questo. La classifica è molto corta, dobbiamo tornare alla vittoria il prima possibile per stare tranquilli e chiudere questa annata in cui tutti si aspettavano di meglio, noi compresi". La trasferta di Siena è la classica partita in cui tutti vogliono giocare, in uno stadio in cui si è giocato il calcio vero, una città blasonata che in Serie D non c’entra nulla. Anche loro non sono in un bel periodo – conclude Matteo Masini –. Sarà una partita difficile ma noi vogliamo andare a fare la nostra partita e fare risultato".