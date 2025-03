Follonica Gavorrano, c’è l’Ostiamare. Al Malservisi scontro salvezza

Scontro salvezza per il Follonica Gavorrano che oggi torna al Malservisi-Matteini ospitando l’Ostiamare nel tentativo di allungare la distanza sulla zona playout. Entrambe le formazioni arrivano all’incontro dopo aver pareggiato i rispettivi incontri precedenti: per i ragazzi di Masi lo 0-0 sul campo dello Sporting Club Trestina, mentre i laziali sono usciti con un 2-2 dal proprio terreno di gioco contro la Sangiovannese. Le due squadre sono staccate in classifica da appena un punto. I biancorossoblù si presentano dunque alla sfida con l’Ostiamare in ottava posizione con 33 punti, con 9 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, 33 gol fatti e 30 subiti. La società laziale, che da alcune settimane è presieduta dal campione del mondo 2006 Daniele De Rossi, con 32 punti in decima posizione, con 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, 37 gol fatti e 40 subiti. "Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, da quando ha cambiato diversi giocatori ha trovato l’equilibrio – spiega il tecnico Marco Masi –. L’Ostiamare è una squadra importante con giocatori importanti, se fossero partiti con questa squadra avrebbero fatto un altro tipo di campionato. Noi dobbiamo guardare partita per partita, cercando di trovare il meglio da tutte queste gare. In questo momento veniamo da quattro risultati utili consecutivi, una vittoria sarebbe un segno che la strada è quella giusta".