"Follonica: coppia condannata per droga fornita a studenti e professionisti"

Quattro anni e otto mesi per lui (più una multa di 20mila euro), due anni per la moglie (e multa di mille euro). E’ questa la sentenza di condanna firmata dal giudice Sergio Compagnucci (nella foto) nei confronti di Said Mourtadi (37 anni) e di Elizabeth Basile Giannini (54) accusati di aver organizzato una cospicua attività di spaccio nei confronti di decine fra studenti e professionisti follonichesi. Erano stati i militari della Guardia di finanza a scoprire la loro attività (i fatti contestati rientrano nel periodo giugno 2021-marzo 2022), dopo aver notato l’uomo prelevare da sotto la sabbia della spiaggia un involucro, per poi rimettercelo. Il controllo consentì di scoprire che il pacchetto conteneva cocaina e da lì è iniziato il monitoraggio con la "schedatura" dei clienti, poi sentiti come testimoni. Successivamente il Gip Marco Mezzaluna firmò le ordinanze di arresto e adesso la coppia (lei percepiva pure il reddito di cittadinanza, ovviamente revocato) è stata condannata.