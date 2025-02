Fiumi di cocaina e hashish in casa. Pesanti condanne per due stranieri

Cocaina e hashish. Tanta droga sequestrata dai carabinieri, in un appartemento di Follonica che avrebbe fruttato 2,500 dosi E i clienti certo non mancavano loro. Il 15 maggio 2024 Ejjilali Ennajihi , 25 anni e Jabrani Othmane, 38 anni, entrambi di origini nordafricane, erano stati arrestati dai militari dell’Arma. Avevano trovato Ennajihi a fare la spesa al supermercato: dovevano consegnargli un’ordinanza di custodia cautelare. Addosso, però, aveva altra sostanza stupefacente. Da qui le indagini, la perquisizione e la scoperta del fornitissimo bazar di droga per rifornire i clienti e non solo del Golfo. Per loro è arrivato il conto della giustizia: condanna a 4 anni e 8 mesi, oltre a 24mila euro di multa per Othmane e 26mila euro per Ennajihi e al pagamento delle spese processuali e di custodia.