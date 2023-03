Fiorini e Mazzinghi aderiscono a "Fare per Massa Marittima"

I due consiglieri comunali Barbara Fiorini (Centralità Massetana) e Marco Mazzinghi (Massa Comune), hanno deciso di aderire alla associazione "Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il territorio". "La scelta – dicono i due consiglieri – è stata dettata dal riconoscere nella nuova realtà associativa l’obiettivo di fare partecipare attivamente i cittadini alla vita sociale e politica della comunità, con idee e proposte da elaborare e presentare perciò riteniamo che a Massa Marittima, nelle sue frazioni e nel suo territorio,si debba percorrere un nuovo corso che coinvolga e avvicini alla gestione amministrativa i cittadini volenterosi di mettersi al lavoro, ognuno con la propria esperienza professionale e culturale. Il tutto per contribuire allo sviluppo del Comune in cui abitano o lavorano. Gli stessi cittadini mostrano una volontà operativa superiore, quando vedono un interesse diretto verso il territorio da amministrare senza l’intermediazione partitica". La nuova associazione "Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il territorio", come riportato nel suo statuto, sta cercando di sviluppare un progetto di aggregazione che non vuole eliminare la politica, ma vuole che prevalga la competenza professionale e culturale rispetto alle ideologie partitiche. I due consiglieri, precisano però di rimanere nei rispettivi gruppi consiliari.

Roberto Pieralli