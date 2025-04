Fiera del Madonnino. L’agricoltura al centro del villaggio. Ma non sarà da sola

Sarà un fine settimana dedicato all’agricoltura, alle tradizioni, al divertimento e all’olio, che è la novità. Tutto questo grazie alla Fiera del Madonnino in programma da venerdì a domenica.

La Fiera del Madonnino giunta alla 45esima edizione ed il Game Fair Italia (alla 30esima edizione), organizzati congiuntamente, rappresentano il più grande evento outdoor del territorio nazionale.

La novità è il Toscoleum che occuperà interamente il padiglione principale della fiera e i piazzali circostanti con oltre 30 marchi presenti a creare una vetrina dove saranno presentate le ultime novità che il mercato propone per la filiera: vivaismo, macchinari, attrezzature e prodotti per la lavorazione in oliveto, tecnologie per la trasformazione in frantoio, imbottigliamento e confezionamento. Entrambi in programma sabato: alle 11.30 andrà in scena "L’olivicoltura che non tradisce, quella rigenerativa di suolo e pianta". Come ogni anno ci saranno l’area tartufi, metaldetector, le tecniche di sopravvivenza. Emozioni nel game fair show con gli spettacoli dei butteri. Sarà presente anche il Cemivet con il reparto cinofilo. Sabato e domenica ci sarà anche lo spazio "Confartigianato Sport" allo stand 42 del villaggio Game Fair con Irene Filippeschi e lo Yoga Flow (sabato alle 16 e domenica alle 11). E se viene fame? Al salone espositivo del Padiglione 1 dall’antipasto al dolce con il pecorino toscano Dop, in programma ci sono cooking show. Vicino all’arena spettacoli ci sarà un gazebo della Croce Rossa che si occuperà di portare una campagna informativa del progetto di Ippoterapia svolta al Cemivet da oltre 40 anni, ideata dalla signora Pizzeri e portata avanti con dedizione dalla responsabile di settore Monica Moretti Cuseri Mencarelli. Non mancheranno informazioni, sensibilizzazione, ma anche tanto divertimento con due amici Shetland. "Vogliamo creare una biennalità, un anno sarà dedicato all’olio e uno al vino – dice il presidente di GrossetoFiere Paolo Rossi –. Vogliamo riportare il Madonnino al significato originale con la tradizione e prodotti originali". "Chiediamo e mandiamo un messaggio al tessuto imprenditoriale, specialmente locale – dice poi Carlo Pacini, direttore di GrossetoFiere –. Avere gli occhi puntati su questo appuntamento potrebbe rivelarsi vincente, ma per molti non è una prerogativa. Invitiamo, invece, a valutarla con attenzione".

Ci sarà anche un momento legato al ricordo: il Memorial Federico Forcelloni, grande uomo di cavalli, consigliere Fise che si è impegnato a dare respiro e prosperità alla Maremma equestre nel panorama italiano. Si svolgerà domenica alle 17.30 nel Ring Conad con lo spettacolo di chiusura delle associazioni dei butteri.

Maria Vittoria Gaviano