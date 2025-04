Fiera del Madonnino, ci siamo quasi. Quest’anno c’è anche ToscOleum

GROSSETOLa 45esima edizione della Fiera del Madonnino e Game Fair è ai blocchi di partenza. È tutto pronto per la più importante manifestazione espositiva dei macchinari agricoli in Toscana che si svolgerà a Braccagni, al Madonnino, da venerdì 25 a domenica 27. La nuova edizione è stata presentata a Firenze, al Palazzo Pegaso e alla presentazione hanno preso parte le consigliere regionali Federica Fratoni, segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, e Donatella Spadi, l’assessore toscano Leonardo Marras; per GrossetoFiere, il presidente Paolo Rossi, e il direttore Carlo Pacini. La Fiera del Madonnino sarà abbinata al Game Fair Italia, la più grande e prestigiosa fiera outdoor d’Italia, che si arricchisce quest’anno di ulteriori aree ed è giunta alla 33esima edizione. Debutta quest’anno ‘ToscOleum’, dedicato all’olio extravergine di oliva, con un padiglione interamente dedicato alle più avanzate tecnologie per l’olivicoltura e la produzione olearia: dalla coltivazione alla raccolta, dalla trasformazione all’imbottigliamento, fino alla commercializzazione. "La Fiera, Game Fair e ToscOleum: tre iniziative in una, sarà una festa per l’agricoltura – spiega il presidente di Grossetofiere, Paolo Rossi –. Quest’anno ci siamo dedicati in particolare all’attività olearia, coinvolgendo le aziende per la promozione e lo sviluppo. E sarà anche il quarantesimo anniversario del pecorino Dop". "Ringraziamo la Regione Toscana, che è vicina alla nostra Fiera – dice Carlo Pacini –. Il novanta per cento delle aziende in Maremma sono passate dal Madonnino e hanno fatto a loro volta la fortuna della nostra Fiera, dove si viene per vedere i macchinari agricoli, tanti materiali, ma anche perché si sta bene e ci si diverte. Un evento da vivere per l’intera giornata. La nostra biglietteria riceve richieste da diciassette regioni italiane, in media ogni anno arrivano circa quarantamila visitatori". "Il marchio dei prodotti toscani è tra i più apprezzati a livello mondiali, giusto valorizzare le nostre produzioni in un momento difficile come quello attuale - dice Federica Fratoni Attraverso un ricco programma di convegni tecnici, la Fiera del Madonnino fornisce risposte concrete a tutto il suo sistema agricolo". "La fiera quest’anno vede 270 espositori, in uno spazio che accoglie migliaia e migliaia di persone – dichiara l’assessore Leonardo Marras –. Questa manifestazione ha saputo nella sua evoluzione abbracciare le tendenze e fare da avanguardia".