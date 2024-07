Festival Santa Fiora in Musica. Concerto di Alessandro Carbonare primo clarinetto di Santa Cecilia

Il concerto di Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in programma questa sera e trasmetterà emozioni uniche. L’appuntamento con "Recital" è alle 21 al Teatro Camilleri. Il concerto di Carbonare è all’interno del cartellone del Festival Internazionale Santa Fiora in Musica, in programma fino al 31 agosto. Per il festival amiatino si tratta della XXV edizione, quest’anno è dedicata a il Ritorno, e sono molti e di altissimo livello, gli artisti che si susseguiranno sul palco. "Questa stagione - spiega il direttore artistico Andrea Conti, primo trombone all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e insegnante alle Masterclass fin dalle prime edizioni del Festival - vuole essere il più fruibile possibile per chi parteciperà ai concerti. Con la programmazione si è cercato di andare incontro ai diversi gusti musicali. Ecco perché a fianco della musica classica, si ascolterà jazz, musica pop ed omaggi a grandi cantautori" . Sono molti i musicisti a cui il Festival ha portato fortuna e che ora ricoprono ruoli in varie orchestre, come quella del Teatro alla Scala, il Maggio Musicale Fiorentino o i Wiener Philharmoniker. Speriamo che questa edizione sia un viatico per il successo anche per i giovani della Scuola di Musica di Fiesole che, con l’Orchestra dei Ragazzi, concluderanno il loro stage a Santa Fiora, con due concerti: uno Cameristico venerdì e uno Sinfonico sabato. Il Santa Fiora in Musica è una rassegna per tutti, santafioresi e turisti, che però mantiene sempre alto il livello dell’offerta culturale. Basti pensare alla performance di Paolo Fresu, che torna a Santa Fiora non solo con il suo magico flicorno, ma accompagnato da un cast stellare. Sabato 27, alle 21.15, si esibirà nell’auditorium della Peschiera in Heros - Un omaggio a David Bowie. La sera del 2 agosto, invece, sarà il Musicampus Valdorcia che con la sua Orchestra Giovanile suonerà Verdi in Peschiera. E poi leBlue Dolls - La Musica Italiana in Trio in scena il 7 agosto, mentre il 9 agosto Anna Maria Castelli proporrà un omaggio canoro a Domenico Modugno. E ancora l’omaggio a Renato Carosone o Pensieri e parole per ricordare Lucio Battisti. Poi uno spettacolo di Tango interpretato da ballerini argentini, una versione rivisitata dell’Aida…ad opera dei Gomalan Brass ed addirittura Esteban Batallan, prima tromba della Chicago Symphony Orchestra.