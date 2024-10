Festival del cavallo. In ventimila al Casalone

"Anche questo capitolo è stato scritto – afferma entusiasta la presidente dell’associazione Country Paradise, Daniela Vignali, che ha organizzato il Festival del Cavallo – e lo è stato fatto con tanto impegno, dedizione e sacrificio. Sono tanto felice e soddisfatta di ciò che è stato portato a termine dopo due mesi e mezzo di lavoro, poco tempo ma tanto impegno per portare un grande evento. Ci tengo particolarmente a ringraziare dal profondo del cuore tutti i nostri volontari dell’associazione che con abnegazione, forza di volontà e spirito di squadra hanno trainato il Festival del Cavallo. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile, sono stati la nostra forza e risorsa più grande, per la manifestazione, ma come tutti i giorni nella nostra sede del Country Paradise, che è meravigliosa ma allo stesso tempo impegnativa e bisognosa di molteplici cure ed attenzioni. Tutto ciò che il Festival avrà raggiunto sarà essenziale per il continuo della nostra associazione".

Il Festival del Cavallo, di cui La Nazione ne è stata media partner rendendolo un evento celebrativo per i suoi 165 anni, è giunto al termine.

Quest’anno l’edizione – la terza – completamente rinnovata organizzata dall’associazione Country Paradise ha riscosso molto successo: oltre 20mila gli ingressi dalle porte dell’ippodromo del Casalone per scoprire il mondo del cavallo nel cuore di Grosseto. "Il bilancio è positivo – continua Vignali – l’affluenza è stata tanta ed il riscontro ancora migliore, perché in tanti ci hanno dato feedback positivi, anche se non ci accontentiamo e stiamo già guardando al futuro con tante novità, per Grosseto, per i grossetani, in nome dei cavalli ma soprattutto per la nostra associazione che sta crescendo giorno dopo giorno viste le tante situazioni di difficoltà che la società affronta giornalmente. Ringrazio le istituzioni, la Regione, Provincia di Grosseto e Comune di Grosseto per il grande impegno e contributo ed anche sentitamente tutti gli sponsor e realtà che hanno collaborato alla realizzazione del Festival del Cavallo. Stiamo già pensando al futuro, a tante belle e nuove iniziative".